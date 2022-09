البكوش: الرئاسي هو مجموعة من الفاشلين الجدد على السياسة وأكبر صفقة خاسرة بتاريخ السياسة الليبية

ليبيا – اعتبر المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن المجلس الرئاسي لا حول له ولا قوة، وهو مجموعة من الفاشلين الجدد على السياسة وكل ما يقومون به من زيارات هي صرف لأموال الدولة وأكبر صفقة خاسرة في تاريخ السياسة الليبية.

البكوش قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” وتابعتها صحيفة المرصد: إن اللافي حاول أن يسوق لنفسه كرئيس للوزراء وبعدها لأيمن سيف النصر، وقدم مقترحًا مخجلًا، والكوني غير موجود ومحمد المنفي يوجد بين طرابلس واليونان، وتصريحاته الأخيرة ليس لها معنى فالقضية أسوأ من ذلك.

وتابع: “المنفي والمجلس الرئاسي ليس لديهم خطة، وليس هناك خطة ليبية مطروحة على الأرض إلا خطة عباس كامل الآن، جميع الأطراف الليبية لم أسمع لها خطة، والمبعوث الأممي والدول الأخرى عندما تطرح خطة يقولون إننا نريد انتخابات لكن كيف نصل لها؟ الأغلبية من المهتمين بالشأن الليبي يتفقون على أن المجتمع الدولي وصل لنقطة يعتقد فيها اعتقادًا شبه جازم أنه يجب على المؤسسات التغيير وحان الوقت لتغييرها، السؤال كيف؟”.

كما أضاف: “الأحزاب جالسون مع المشري ويناقشون، هو يعرف قدرات هذه الأحزاب وأنهم لا يستطيعون إخراج عشرة أشخاص منهم للشارع، وما يندى جبين رؤساء الأحزاب أنه عندما أصدر عقيلة يحضر الأحزاب في الانتخابات لم يستطيعوا أن يخرجوا عشرة أنفار في الشارع، لا أحد لديه حل في ليبيا لكن المصيبة أن الليبيين يقولون الأمم المتحدة لا تنفع. هل أنت فعلت شيئًا؟”.

وزعم أن خليفة حفتر يعتبر مشكلة كبيرة والظروف المحلية والإقليمية حتى العسكرية لا تسمح بإزاحته، لافتًا إلى أن مجلس الدولة عبارة عن “سوسة” وأعضاؤه أغلبهم يهمهم المرتبات فقط.

