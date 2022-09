خبير اقتصادي: الفساد المالي مستشرٍ بكافة قطاعات الدولة الليبية خاصةً قطاع الكهرباء

ليبيا – علق مختار الجديد خبير اقتصادي على تجاوز إيرادات الدولة الليبية 105 مليارات لأول مره منذ تاريخها مقابل نفقات تقدر بـ 86 مليار دينار وفائض يزيد على 19 مليار دينار، منوهًا إلى أنه يجب التميز بين الحكومة وميزانيتها وبين المصرف المركزي، فالحكومة تتكلم بالدينار والمصرف بالدولار، والحكومة إيراداتها من بيع النفط أو الإيرادات الأخرى مجموعها 105 مليارات دولار، وهو إيراد مسجل لأول مره منذ زمن، والسبب هو تغير سعر الصرف لـ 4 دينار ونصف والـ 20 مليار دينار هي التي تحصلت عليها الدولة من بيع النفط.

الجديد قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: “نتكلم عن عجز وفائض في ميزانية الحكومة عندما تكون الإيرادات كالآن 105 أكثر من المصروفات 86، يكون هناك فائض، ولما يكون هناك مصروفات 110 والإيرادات 105 نتكلم عن وجود عجز، الفائض سيتم تسديد الدين العام للحكومة، لكن إن كان هناك عجز معناه الحكومة مضطرة للاقتراض”.

وتابع: “في المصرف المركزي نتحدث عن الدولارات التي تدخل المصرف عن طريق بيع النفط والدولارات التي تخرج من بيع النفط، سواء عن طريق الاعتمادات أو حوالات، هنا تحدث التقرير عن وجود عجز في ميزان المدفوعات في المصرف بقيمة مليار ونصف دولار، 24 مليار دولار ما تم دفعه خارج المصرف وتم تحصيل من بيع النفط 22 مليار دولار، وهناك عجز بقيمة مليار ونص دولار، ولو أخذنا هذا الأمر في سنة 2021 لوجدناه سلبيًا، لكن بوجود العجز مقداره مليار ونصف دولار يعتبر أمرًا إيجابيًا، لأننا كنا نتوقع المصروفات والمدفوعات تتجاوز هذا الرقم، بسبب بسيط أن المصرف المركزي كان موفقًأ بيع الدولار بسبب أن النفط مغلق بـ 2020 بسبب حفتر الذي خسر الدولة الليبية حوالي 11 مليار دولار”.

وأردف: “في عام 2021 صحيح أننا دفعنا مليار ونصف زيادة، لكن تمثل مصروفات 2021 وجزء من 2020 حتى العجز مليار ونصف يعتبر جيدًا، وكنا نتوقع أكثر من ذلك”.

أما بشأن المبالغ التي أنفقت على شركة الكهرباء مقارنة بالسنوات السابقة فوصف ما تشهده الشركة بـ”المأساة”، فالكهرباء يتجسد فيه الهدر والفساد المالي بأوضح صوره، مؤكدًا على أن الفساد المالي مستشرٍ بكافة قطاعات الدولة الليبية، لكن أكثر شيء ملموس هو في قطاع الكهرباء.

