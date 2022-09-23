الحامي نطالب بمراقبة مصروفات ديوان المحاسبة من الخزينة العامة

الوطن| رصد

طالبت عضو مجلس الدولة، نعيمة الحامي، بمراقبة مصروفات ديوان المحاسبة وما ينفقه من الخزينة العامة، متسائلة عن الجهة المخولة بمراقبة مصروفاته؟ لا سيّما المسابقة الأخيرة التي عقدها تحت عنوان “أجمل قطّ؟”.

وحول تقرير ديوان المحاسبة الأخير، قالت الحامي إنّه “لم يأتِ بجديد وما خفي أعظم، وهو تكرار لفساد سابق مع اختلاف الأشخاص وتقرير الإدراج”، مشيرةً إلى أنّ “من وظائف ديوان المحاسبة منع نهب المال العام وليس نشر ما نُهب فقط”.

فيما لفتت إلى أنه “من المفترض أن يكون هناك مراقبة مسبقة ومصاحبة ولاحقة من ديوان المحاسبة”، وأنّه “لو قام ديوان المحاسبة بهذه المراقبات لما سُرق المال العام بهذا الشكل، ويجب تغيير رؤساء الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد المالي والإداري، في غياب مجلس النواب وإهماله”.