هل تشهد ليبيا انتخابات بلدية قريبة؟

أخبار ليبيا 24

قالت الحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، إن تم الاتفاق على تشكيل لجنة مركزية للانتخابات البلدية، وتكليف وزير الحكم المحلي سامي الضاوي بتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات بكافة البلديات.

وأضافت الحكومة، أن نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، أكد على ضرورة أجراء العملية الانتخابية للبلديات في ربوع البلاد في أقرب الآجال ودعمها بكل الإمكانيات لإنجاحها.

واجتمع القطراني في بنغازي، مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، جمال عبد الشفيع، بحضور رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي.

وجرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة ضرورة تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات البلدية.

وقالت الحكومة إن الاجتماع خلص، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، فتحي باشاغا، وبالتشاور مع نائب رئيس مجلس الوزراء، علي القطراني، إلى الاتفاق على تشكيل اللجنة المركزية لانتخابات البلدية وتكليف وزير الحكم المحلي بتهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات المجالس البلدية بكافة البلديات.