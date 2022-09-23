«الأرصاد»: تكاثر للسحب شمالا وفرصة لسقوط أمطار متفرقة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تكاثر للسحب، اليوم الجمعة، على معظم مناطق شمال ليبيا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

– حالة السماء: فرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد ومن المتوقع أن تكون جيدة على مناطق مصراته الخمس ، مسلاتة، بني وليد وجنوب الجبل قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية.

– الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على بعض المناطق الساحلية.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و31 درجة تصل 34 درجة على أبونجيم.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

– حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي.

– الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق الساحلية.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و35 درجة، ولا تتجاوز 25 درجة على الجبل الأخضر.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا يوم الغد على بعض المناطق.

– الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و43 درجة ولا تتجاوز 33 درجة على منطقتي الحمادة وغدامس وتسجل انخفاضا يوم الغد على باقي المناطق.