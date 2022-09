الحويج يبحث مع الكيلاني إمكانية إصدار قرار لاستحداث هيئة الأسر المنتجة

ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج الثلاثاء وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، بحضور مستشار الوزير شذر الصيد، ومدير الشؤون القانونية لوزارة الشؤون الاجتماعية، لمناقشة إمكانية إصدار قرار لاستحداث هيئة الأسر المنتجة، لما لهذه الأسر من أهمية بالغة في تحسين وضع الاقتصاد الليبي، باعتبارها موارد بشرية تسهم بشكل كبير في تعزيز قيمة المنتوجات المحلية.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد آلية إصدار تراخيص للأسر المنتجة، تتيح لهم العمل من منازلهم مع إمكانية بيع وتصدير منتجاتهم، ومواكبة سوق العمل، بالإضافة لمدى إمكانية دعمهم بالتمويل للمشروعات الصغرى، من خلال التواصل مع المصارف والاتفاق على معايير معينة تضمن سلاسة تطبيق هذا القرار والوصول لمرحلة التطبيق الفعلية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا اللقاء كان امتدادًا لاجتماعات عديدة سابقة بين الحويج والكيلاني فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة كهدف مشترك يسهم في الرفع من اقتصاد البلاد، وخفض نسب البطالة.

