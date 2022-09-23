الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وجريان الأودية في شمال ليبيا

أخبار ليبيا 24

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تنبيها بجريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وذلك نتيجة لسقوط أمطار متفرقة، محتملة، على أغلب مناطق الشمال.

وأشار المركز، إلى وجود فرصة لسقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق الشمال يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وقال إن من المتوقع أن تكون جيدة خاصة على مناطق مصراتة والخمس ومسلاتة وبني وليد وجنوب الجبل الغربي.

وأضاف، “قد تؤدي الأمطار إلى جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، عليه يرجى أخد الحيطة والحذر”.

اعتدال درجات الحرارة

وفيما يتعلق درجات الحرارة، فقد ذكر المركز أن الحرارة تكون معتدلة على معظم مناطق الشمال، حيث تتراوح ما بين 26 و32 مئوية ولا تتجاوز 24 مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة ستبقي مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب، حيث تتراوح ما بين 36 و43، وتكون منخفضة على غدامس والحمادة وتشمل يوم الغد باقي مناطق الجنوب الغربي.

ولفت إلى السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض مناطق الجنوب الغربي، وقد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.