توقعات بسقوط أمطار رعدية والأرصاد تحذّر من جريان الأودية

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نبّه المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، بسبب سقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق الشمال.

وقال المركز، أن هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق الشمال يصحبها خلايا من السحب الرعدية، لافتا إلى أن من المتوقع أن تكون الأمطار جيدة خاصة على مناطق مصراتة والخمس ومسلاتة وبني وليد وجنوب الجبل الغربي.

وأشار إلى احتمالية أن تؤدي الأمطار إلى جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، داعيا إلى “أخد الحيطة والحذر”.

وذكر المركز أن درجات الحرارة ستكون معتدلة على معظم مناطق الشمال، مشيرًا إلى أنها ستتراوح ما بين 26 و32 مئوية، ولا تتجاوز 24 مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وقال إن درجات الحرارة تبقي مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب، وتتراوح ما بين 36 و43، وتكون منخفضة على غدامس والحمادة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض مناطق الجنوب الغربي، وقد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.