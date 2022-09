الخطابي: تقرير ديوان المحاسبة هو إعلان رسمي للفساد فقط وليس كاشفًا للأسرار والخفايا

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب المبروك الخطابي أن الفساد الذي أظهره تقرير ديوان المحاسبة ليس مفاجئًا، فالفساد المستشري في حكومة تصريف عبدالحميد الدبيبة كان واضحًا بشكل جلي، آخره قرار الإيفاد الذي صدر منذ يومين.

الخطابي وفي تصريحات لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن تقرير ديوان المحاسبة هو إعلان رسمي لهذا الفساد فقط وليس كاشفًا للأسرار والخفايا.

وتساءل: كيف نريد ممن جاء إلى الحكم ويحاول التشبث بالكرسي عن طريق الرشى المادية والسياسية أن يكون شفافًا ونزيهًا؟”.

ووصف ديوان المحاسبة بأنه “مؤسسة إعلامية” تجري تحقيقًا صحفيًا وتنشره للعامة قبل حتى أن تحيله لمجلس النواب.

الخطابي ختم: “لم نرَ تحقيقات وإيقاف للمسؤولين عن هذا الفساد تتناسب مع حجم هذا الفساد الذي أعلن عنه التقرير”.

