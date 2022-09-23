مداهمة أمنية تضبط 60 مهاجرا غير شرعي في طبرق

الوطن|متابعة

أعلنت مديرية أمن طبرق، ضبط 60 مهاجرا غير شرعي من الجنسيتين المصرية والسورية من ضمنهم أطفال صغار السن، دخلوا الأراضي الليبية بطريقة مخالفة.

ووفق بيان للمديرية، فقد وردت معلومات لها تفيد بأن منزلا سكنيا داخل المدينة يشتبه كونه “مخزن احتجاز مهاجرين” ويحتوى عدد من المهاجرين غير الشرعيين.

وبعد التأكد والتحقق من مصادر المعلومات، داهمت قوة فرض القانون التابعة للمديرية يوم الأحد الماضي المنزل في حي الزهور.

وأسفرت المداهمة عن ضبط 60 مهاجرا كانوا في انتظار العصابات الإجرامية لنقلهم عبر البحر بزوارق إلى أوروبا، وفق بيان المديرية التي أكدت أن التحقيقات جارية للوصول إلى المهربين.