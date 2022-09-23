نورلاند يؤكد وجود اهتمام دولي كبير في نيويورك بملف الانتخابات الليبية

أخبار ليبيا 24

أكد، المبعوث الخاص للولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وجود اهتمام دولي كبير بالملف الليبي على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتحدث نورلاند، في تسجيل مسجل نشره حساب وزارة الخارجية الأميركية عبر تويتر، إن “الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الشركاء والمجتمع الدبلوماسي والزائرين الليبيين المتواجدين في نيويورك لمحاولة إعادة الزخم للعملية الانتخابية الليبية”.

لقاء مع ريتشارد نورلاند، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. pic.twitter.com/XqIviEAcLw — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) September 22, 2022

وقال نورلاند، “لاحظنا اهتماما كبيرا وأفكار جديدة، وندرك في ظل العنف الحالي القائم في ليبيا، فإن جميع الأطراف تدرك أهمية العمل بسرعة للوصول للانتخابات”.

وأضاف أن “هذه العملية تأتي في وقت أعلن فيه الأمين العام عن تعيين مبعوثه الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي”.

وشدد على أن إحدى أهم الرسائل التي تسعى الولايات المتحدة لتأكيدها خلال هذا الأسبوع هي “الدعم الأميركي القوي لجهود باتيلي من أجل قيادة العملية السياسية والمساعدة في الوساطة بين الليبيين لاتفاق في أسرع وقت يقود لانتخابات ذات مصداقية”.