نورلاند لـ«المنفي»: واشنطن تدعم حل سياسي في ليبيا

أكد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، دعم بلاده لحل سياسي مع تولي عبدالله باتيلي منصبه كمبعوث خاص لأمين عام الأمم المتحدة.

وجاءت تصريحات نورلاند في أعقاب لقائه في نيويورك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان مقتضب منشور، الجمعة، على حساب السفارة الأميركية على موقع «تويتر».

وأمس الخميس، تحدث نورلاند على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في تسجيل مسجل نشره حساب وزارة الخارجية الأميركية على موقع «تويتر» عن «أفكار جديدة واهتمام كبير» بشأن ليبيا.

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نورلاند: نعمل على إعادة الزخم للعملية الانتخابية الليبية

وقال نورلاند إن «الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الشركاء والمجتمع الدبلوماسي والزائرين الليبيين المتواجدين في نيويورك لمحاولة إعادة الزخم للعملية الانتخابية الليبية».

وأشار إلى أن جميع الأطراف تدرك أهمية العمل بسرعة للوصول للانتخابات في ظل العنف الحالي القائم في ليبيا، وذلك في وقت أعلن فيه الأمين العام عن تعيين مبعوثه الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي. وشدد على أن إحدى أهم الرسائل التي تسعى بلاده لتأكيدها خلال هذا الأسبوع هي «الدعم الأميركي القوي لجهود باتيلي من أجل قيادة العملية السياسية والمساعدة في الوساطة بين الليبيين لاتفاق في أسرع وقت يقود لانتخابات ذات مصداقية».

وفي سياق متصل، حذر نورلاند في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية من أن يقود تفاقم الوضع القائم في ليبيا لجولة جديدة من العنف، مؤكدًا على أن الانتخابات ضرورية للاستقرار السياسي ومغادرة المسلحين الأجانب، وفق تدوينة عبر حساب القناة على «تويتر».