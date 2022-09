الدبيبة: لا بد من حلول بديلة في حالة عدم إقرار قاعدة دستورية انتخابية

ليبيا – ترأس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة تصريف الأعمال أعمال اجتماع مجلس وزراء الحكومة الـ13 خلال العام 2022.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن مكتبه الإعلامي تابعته صحيفة المرصد شدد الدبيبة خلال الاجتماع على تمسك حكومة تصريف الأعمال بالخيار الانتخابي الوحيد المؤدي للاستقرار مجددا دعوته لرئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح والدولة الاستشاري خالد المشري لإقرار قاعدة دستورية عادلة بأقرب وقت.

ونبه الدبيبة لأهمية التفكير في حلول بديلة في حال عدم إقرار هذه القاعدة إذ لا يمكن ترك مستقبل البلاد معلقا بسبب الخلافات على مادة أو مادتين مؤكدا أن المجتمع الدولي أصبح أكثر تفهما لضرورة إيجاد طريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا.

ووصف الدبيبة رئاسة وزيرة الخارجية في حكومته نجلاء المنقوش لمجلس وزراء الخارجية العرب بانتصار لكل الليبيين وعودة بالنسبة إلى ليبيا لمكانتها الطبيعية إقليميا ودوليا مشيرا إلى عدم إمكانية ما حدث في الـ27 من أغسطس الماضي من إجرام في حق الشعب الليبي.

وأضاف الدبيبة إن ما جرى مثل محاولة مجموعة الاستيلاء على السلطة بالقوة واعدا أهالي الضحايا بملاحقة المجرمين وتسليمهم للعدالة مجددا تأكيداته حول إيفاء حكومة تصريف الأعمال تجاه المواطنين فيما يتعلق بمنح البنات والزوجة ومحفضي القرآن وطلبة الجامعات والمرتبات الضمانية.

وتطرق الدبيبة إلى إصداره تعليماته المشددة وبكل قوة لمتابعة كل ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الأخير وتجهيز كافة الردود على الملاحظات الواردة فيه مؤكدا في ذات الوقت عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من ثبت عليه شبهة فساد.

