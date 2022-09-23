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#طرابلس | اشتباكات مسلحة بالقرب من سيمافرو الجبس

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مصادر محلية: اشتباكات مسلحة بالقرب من سيمافرو الجبس بالعاصمة طرابلس.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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