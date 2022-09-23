تحذير من رياح قوية على الساحل من الخليج إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

– الرياح شمالية غربية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 مترا.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر 29 درجة.

– الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.