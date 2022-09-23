وزير الخارجية القطري للمنقوش: ندعم قرارات مجلس الأمن

الوطن|متابعة

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وجدد وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمساعي الهادفة للوصول إلى توافق وطني يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويحقق المصالحة الوطنية والاستقرار والسلام.