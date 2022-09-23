بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تكاثر للسحب على معظم مناطق شمال ليبيا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: فرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد ومن المتوقع أن تكون جيدة على مناطق (مصراته الخمس – مسلاته – بني وليد وجنوب الجبل) قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 31)مْ تصل على ابونجيم إلى (34)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-35)مْ، ولا تتجاوز (25)مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا يوم الغد على بعض المناطق .

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ ولا تتجاوز (33)مْ على مناطق (الحمادة و غدامس) وتسجل انخفاض يوم الغد على باقي المناطق.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:03)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:56).

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