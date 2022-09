دي دبليو: ليبيا ما بعد القذافي أشبه بالكعكة التي يتم تقطيعها

ليبيا – وصف تقرير تحليلي نشره القسم الإخباري الإنجليزي في شبكة “دي دبليو” الإخبارية الألمانية إسقاط العقيد الراحل القذافي في العام 2011 بتدمير للأمة الليبية.

وأوضح التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد إن عقد من الزمان كان كافيا لبرهنة فشل ما عرف بـ”ثورات الربيع العربي” فالصراع في ليبيا قاد إلى تمزيقها وانتشار التنظيمات الإرهابية فيها مثل “القاعدة” و”داعش” ناقلا عن الناشط السياسي عماد شنب وجهة نظره بالخصوص.

وقال شنب:” إنهم يقطعون ليبيا مثل الكعكة” في وقت أشار فيه التقرير إلى قيام أنقرة وموسكو بانتهاز الفرصة لكسب موطئ قدم في البلاد الغارقة في الفوضى ما أدى إلى زعزعة التوازن الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.

ترجمة المرصد – خاص

