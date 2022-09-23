الشهيبي: وزراء حكومة الدبيبة وصلوا للحضيض في الوقاحة وقلة الحياء

الوطن|رصد

أكد رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي أن وزراء الحكومة منتهية الولاية وصلوا للحضيض في “الوقاحة وقلة الحياء“.

وقال الشعيبي في تغريدةٍ له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “اجتماع مجلس وزراء الحكومة منتهية الولاية اليوم وتبرير بعض الوزراء لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة يدل على أنهم وصلوا للحضيض في الوقاحة وقلة الحياء“.

هذا وكان قد نشر ديوان المحاسبة تقريرًا بشأن المصاريف للعام 2021 والذي كشف حجم الفساد الكبير في الحكومة منتهية الولاية، حيث أشار الديوان لعدة مصاريف بأرقام كبيرة للحكومة المنتهية ورئيسها عبدالحميد الدبيبة التي لا أساس لها.