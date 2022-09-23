الارصاد: امطار جيدة ورعدية وسريان للأودية بهــذه المناطـــق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 23/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد فرصة لسقوط امطار متفرقة على اغلب مناطق الشمال يصحبها خلايا من السحب الرعدية ومن المتوقع أن تكون جيدة خاصة على مناطق مصراته – الخمس – مسلاته إلى بني وليد وجنوب الجبل الغربي قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة عليه يرجى أخد الحيطة والحذر.

ووفقاً للتقرير تكون درجات الحرارة معتدلة على معظم مناطق الشمال فتكون مابين(26-32)مْ، ولا تتجاوز (24) على مرتفعات الجبل الاخضر، في حين تبقي مرتفعة علي مناطق الوسط والجنوب حيت تتراوح مابين (36-43)مْ وتكون منخفضة على غدامس والحمادة وتشمل يوم الغد باقي مناطق الجنوب الغربي.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الجنوب الغربي قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا.

والله اعلـم.