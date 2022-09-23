خلال لقائه المنقوش.. رئيس وزراء قطر يؤكد دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، دعم بلاده الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمساعي الهادفة للوصول إلى توافق وطني يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويحقق المصالحة الوطنية والاستقرار والسلام.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير القطري مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، أمس الخميس، على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية أن الاجتماع تطرق إلى علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا.

والخميس أكدت المنقوش في تصريح مسجل من نيويورك أن هناك أخبارا إيجابية ودعما دوليا إيجابيا للقضية الليبية؛ لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات؛ وذلك تعليقا على مناقشاتها على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.