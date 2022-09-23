بن صالح: نحن معترضون على طريقة ممارسة ديوان المحاسبة لمهامه

أبدى سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، اعتراضه على طريقة عمل ديوان المحاسبة في كشف الفساد في حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال بن صالح في تدوينة عبر “فيسبوك”: “لا اعتراض على الدور الرقابي لديوان المحاسبة ووجوده ضروري في كل دول العالم وليس في ليبيا فقط، لكن الاعتراض على طريقة ممارسة مهامه” بحسب ادعائه.

وأضاف: “لا نريده أن يتحول لمجرد مسجل عام للتجاوزات، نريده أن يمارس دوره في كشف التجاوزات في وقتها كي لا تتضخم” وفق زعمه.

وتابع بن صالح: “نريده أن يوقف المسؤول عن التجاوزات فوراً ولا يسمح له بالتمادي، هكذا أظن أنه الدور الأساسي الفعال له وليس كتابة التقارير فقط” على حد قوله.