ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

23 September, 2022

أثنى القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان، اليوم الجمعة، على ديوان المحاسبة لإصداره التقرير السنوي للعام 2021، وإتاحته للجمهور.

وقال ليزلي، حسب ما نقل عنه حساب السفارة الأميركية على موقع تويتر، إن الشفافية والمساءلة والنفاذ إلى المعلومات هي السمات المميزة للحوكمة الرشيدة.

وكان ديوان المحاسبة أصدر الثلاثاء، تقرير تضمن أهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها.

وأشار الديوان في بداية التقرير إلى التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال العام 2021 نتيجة الهدنة المتفق عليها بالمسار الأمني، وفتح حقول النفط، وتوحيد الحكومات في حكومة الوحدة الوطنية، التي تسلمت أمور السلطة التنفيذية للدولة من الحكومتين السابقتين.