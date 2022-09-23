عقبات الاستحقاق الانتخابي في مباحثات المنفي مع مسؤولة أممية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس، بنيويورك، المستجدات السياسية في ليبيا وعلى رأسها العقبات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي، وذلك خلال لقاء مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو.

وحسب بيان المجلس الرئاسي تناول اللقاء آخر التطورات في ملف المصالحة الوطنية، والطرق العملية لدعم عمل المبعوث الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي. وأكد المنفي أهمية تفعيل المسار الاقتصادي باعتباره جزءا أصيلا في الحل الشامل لليبيا.

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المنفي وغوتيريس

لقاء رئيس المجلس الرئاسي مع المسؤولة الأممية جاء على هامش أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. والأسبوع الماضي، وخلال لقاء مع الأمين العام أنطونيو غوتيريس، قال رئيس المجلس الرئاسي إنه على استعداد للتعاون الكامل مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، من أجل تحريك العملية السياسية، خصوصا إنجاز القاعدة الدستورية، مؤكدا أن المجلس «ما زال مستعدا للتدخل متى تطلب الأمر ذلك.

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو خلال لقاء مع المنفي في نيويورك، 23 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)