السيدة اليعقوبي: الدبيبة يحاول تبرير الفساد الذي كشفه ديوان المحاسبة

الوطن / رصد

عبّرت عضو مجلس النواب، السيدة اليعقوبي، عن استنكارها لما أسمته بـ”محاولة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة تبرير الفساد الذي كشفه التقرير العام لديوان المحاسبة لسنة 2021، واتهامه للديوان بالتسييس” وفق تصريحها.

وجاء في تغريدة لليعقوبي على “تويتر”: “كان حقيقة (شهادة بالله) احنا بنسلموا، الشهادة واعرة يا دبيبة!”، معلّقةً على قول الدبيبة إن التقرير حقيقة حتى يثبت العكس: “التقرير حقيقة راسخة وحجتك ضعيفة، ونعلم أنها زلّة لسان ولن تسلم السلطة مثل التعهد الأخلاقي (لا عهد ولا ميثاق ولا كلمة)”.

وأضافت: “يبرر ويلقي اللوم ويوجه أصابع الاتهام لخالد شكشك باعتباره منافسا سابقا”، وأردفت: “لا تبحث عن (مشجب) لتعلق عليه كل هذا الفساد، التقرير واضح وأتمنى أن يكون ردك بالقانون لا بالشعبوية”.