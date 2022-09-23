الشكري: طوبى للذين لم تتلوث أيديهم وعقولهم بالفساد

اعتبر رئيس مصرف ليبيا المركزي المعين من مجلس النواب، محمد الشكري، أن المحاصصة زادت من حدة الفساد في ليبيا.

وقال الشكري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لم نقرأ هذا في أخبار الأولين ولم نعايشه في زمن اللاحقين، هذه هي نتائج المحاصصة على حساب الشراكة الوطنية علماً وتأهيلاً والتزاماً، فطوبى للذين لم تتلوث أيديهم وعقولهم بفساد”.

ونشر ديوان المحاسبة، الثلاثاء الماضي، تقريره السنوي عن العام 2021، متضمناً نتائج أعماله وأهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بالخصوص.

وقال الديوان، في مقدمة التقرير، إنه بالرغم من التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال العام 2021 نتيجة الهدنة المتفق عليها بالمسار الأمني وفتح حقول النفط وتوحيد الحكومات في حكومة الوحدة الوطنية التي استلمت أمور السلطة التنفيذية للدولة إلا أن هذا الاستقرار كان هشا، لعدم الاستناد على قاعدة سليمة، بالإضافة إلى أن الظروف السياسية لازالت متوترة، إذ سرعان ما تعقدت الأمور من جديد نهاية العام بنشوء خلافات أمنية وسياسية انعكست على الأمور الاقتصادية فلم يتم اصدار قانون للموازنة العامة، واستمرار حالة غياب المساءلة والمحاسبة”.