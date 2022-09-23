اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس

العنوان-طرابلس

شهدت طرابلس، ظهر اليوم الجمعة، اشتباكات مسلحة بين الميليشيات بالقرب من بوابة الجبس.

وأكدت مصادر صحفية متطابقة أن الاشتباكات دارت بين الميليشيات “301” من مدينة مصراتة، التابعة لعبد السلام زوبي، وميليشيا من مدينة الزاوية التي يقودها محمد بحرون الملقب بـ”الفار”، وقد امتدت من محيط بوابة الجبس إلى طريق المطار وقرب مقر جمعية الدعوة الإسلامية.

وأظهر مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماع استخدام الميليشيات للأسلحة الثقيلة والمتوسطة في المواجهات.

وفي أواخر أغسطس الماضي شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 159 آخرين، ودمار المباني الخاصة والعامة، مسببة حالة من الهلع بين المواطنين في مناطق مكتظة بالسكان.