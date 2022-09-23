ليبيا الان

اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

شهدت طرابلس، ظهر اليوم الجمعة، اشتباكات مسلحة بين الميليشيات بالقرب من بوابة الجبس.

وأكدت مصادر صحفية متطابقة أن الاشتباكات دارت بين الميليشيات “301” من مدينة مصراتة، التابعة لعبد السلام زوبي، وميليشيا من مدينة الزاوية التي يقودها محمد بحرون الملقب بـ”الفار”، وقد امتدت من محيط بوابة الجبس إلى طريق المطار وقرب مقر جمعية الدعوة الإسلامية.

وأظهر مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماع استخدام الميليشيات للأسلحة الثقيلة والمتوسطة في المواجهات.

وفي أواخر أغسطس الماضي شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 159 آخرين، ودمار المباني الخاصة والعامة، مسببة حالة من الهلع بين المواطنين في مناطق مكتظة بالسكان.

 


عدد المشاهدات:
246

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك