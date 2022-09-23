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الزائدي: تقرير ديوان المحاسبة الأخير هو “در للرماد في العيون”

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

قال القيادي في النظام السابق، مصطفى الزائدي، إنّ تقرير ديوان المحاسبة الأخير هو تطبيق عملي لمصطلح “دَرّ الرّماد في العيون”، واصفًا التقرير بأنه “مجرد محاولة بائسة للظهور بمظهر النزاهة والموضوعية”.

وأضاف الزائدي، في منشور على صفحته بفيسبوك، أنّ التقرير عبارة عن “محاولة مفضوحة لشد الانتباه لأمور تافهة من قبيل سكن في فنادق وهواتف وما اليها، لكي تغفل الأعين عن عمليات النهب القياسية التي تجري في البلد”.

واختتم تصريحه بإطلاق دعوة إلى المحاسبين والقانونيين لإطلاق “مشروع وطني لإعداد تقرير عن الفساد المستشري في بلادنا ، المعلومات متاحة الذي ينقص مبادرين يقودون المشروع” وفق قوله.

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#تقرير ديوان المحاسبة ليبيا مصطفى الزائدي

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الوطن الليبية

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