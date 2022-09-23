السفير الأمريكي: توجد أفكار جديدة لحل الأزمة الليبية

أكد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند دعم بلاده للمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي قيادته للعملية السياسية.

وقال نورلاند في مقطع فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي من أمام مقر الأمم المتحدة: “أتواجد في نيويورك هذا الأسبوع حيث تعمل الولايات المتحدة عن كثب مع الشركاء والمجتمع الدبلوماسي، ومع الزائرين الليبيين المتواجدين هنا، لمحاولة إعادة الزخم للعملية الانتخابية الليبية”.

وأضاف: “لاحظنا اهتماما كبيرا وأفكارا جديدة، وندرك أنه في ظل العنف الحالي القائم في ليبيا، فإن جميع الأطراف تدرك أهمية العمل بسرعة للوصول إلى الانتخابات”.

وتابع نورلاند: “تأتي هذه العملية في وقت أعلن فيه الأمين العام للأمم المتحدة عن تعيين مبعوثه الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي”، مردفا: “وإحدى أهم الرسائل التي نسعى لتأكيدها خلال هذا الأسبوع، هو الدعم الأمريكي القوي لجهوده من أجل قيادة العملية السياسية، والمساعدة في الوساطة بين الليبيين لمحاولة الوصول إلى اتفاق بأسرع وقت يقود لانتخابات ذات مصداقية”.