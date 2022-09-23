ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

23 September, 2022

عقد وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج ، إجتماعاً مع عدد من مديري إدارات الوزارة ،لمناقشة إمكانية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 493 لسنة 2022، المقترح ،بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب، والذي يهدف لتوفير احتياجات الدولة من الحبوب بشكل مستمر، حتى يكون هناك مخزون إستراتيجي يغطي احتياجات السوق المحلي سنوياً.

وأكد الحويج خلال الاجتماع شبه المتكرر شهريا ،على ضرورة تكاثف الجهود لإنشاء ديوان الحبوب، بهيكله التنظيمي الذي يخدم الصالح الوطني، ويؤمن مخزون دائم على مدار السنة.