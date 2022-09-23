العثور على جثة قتيل من الجنسية الأفريقية في ترهونة

أعلنت مديرية أمن ترهونة، الجمعة، العثور على جثة قتيل من الجنسيات الأفريقية بمنطقة سيدي الصيد.
وأشارت المديرية، في بيان، إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة سيدي الصيد بمدينة ترهونة مفاده بأن شخصا من الجنسيات الأفريقية مقتول بالمنطقة.
متابعة ملابسات القضية في ترهونة
وحسب البيان، انتقل فريق البحث إلى مكان الواقعة وجرى إبلاغ مدير الأمن عميد د عبدالسلام الجوادي، ورئيس مركز شرطة سيدي الصيد، والنيابة العامة وعلى الفور انتقل مدير الأمن وبرفقته وكيل النيابة ورئيس قسم العلاقات. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، ومتابعة ملابسات هذه القضية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك