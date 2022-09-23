قطر تؤكد دعمها للمسار السياسي في ليبيا

العنوان-طرابلس

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده تدعم المسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمساعي الهادفة للوصول إلى توافق وطني يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويحقق المصالحة الوطنية والاستقرار والسلام.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير القطري مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، أمس الخميس، على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق وكالة الأنباء القطرية،.

وتطرق الاجتماع إلى علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وأمس الخميس أكدت المنقوش من نيويورك أن هناك أخبارا إيجابية ودعما دوليا إيجابيا للقضية الليبية؛ لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات؛ وذلك تعليقا على مناقشاتها على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.