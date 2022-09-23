حبارات: الهدر في المال العام يدفع ثمنه المواطنون البسطاء فقط

الوطن / رصد

قال المهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي، نور الدين حبارات، إن الهدر في المال العام فعل مجرم بموجب القوانين و التشريعات النافذة و كارثة كبرى بكل المقاييس يدفع ثمنها المواطنين البسطاء ، حيث يعني إستئثار قلة قليلة جداً بأموال و مقدرات الشعب على حساب الأغلبية العظمى الساحقة .

وأضاف حبارات، أن تلك الاغلبية ممن يتحكمون بأوجه الانفاق العام هي للاسف من تمول الإنفاق بشكل غير مباشر من خلال دخولها و مرتباتها و مدخراتها و ذلك عبر مبيعات النقد الأجنبي لكافة الأغراض ،والذي يؤثر بشكل كامل على المواطنيين وذوي الدخل المتوسط.