ليبيا الان

حبارات: الهدر في المال العام يدفع ثمنه المواطنون البسطاء فقط

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

قال المهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي، نور الدين حبارات، إن الهدر في المال العام فعل مجرم بموجب القوانين و التشريعات النافذة و كارثة كبرى بكل المقاييس يدفع ثمنها المواطنين البسطاء ، حيث يعني إستئثار قلة قليلة جداً بأموال و مقدرات الشعب على حساب الأغلبية العظمى الساحقة .

وأضاف حبارات، أن تلك الاغلبية ممن يتحكمون بأوجه الانفاق العام هي للاسف من تمول الإنفاق بشكل غير مباشر من خلال دخولها و مرتباتها و مدخراتها و ذلك عبر مبيعات النقد الأجنبي لكافة الأغراض ،والذي يؤثر بشكل كامل على المواطنيين وذوي الدخل المتوسط.

الوسوم

ُ#ليبيا اقتصاد ليبيا الانفاق العام ديوان المحاسبة نور الدين حبارات

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك