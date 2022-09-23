الشركسي: الاشتباكات تندلع في طرابلس والمجتمع الدولي مازال يدعم الدبيبة والكبير

أعرب عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، عن استيائه من تجدد الاشتباكات بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال الشركسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بكل أسف الاشتباكات تندلع مجددا الآن على حدود العاصمة، الاشتباكات لم تنته ولن تنتهي ما ظل الوضع بهذا الشكل”.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي يدفع باتجاه صراع محتدم عبر سياسة التسكين والترقيع والرسائل المزدوجة، ودعم شخصيات كالدبيبة والصديق الكبير”.

واندلعت مواجهات مسلحة بالقرب من بوابة الجبس في طرابلس بين مجموعة مسلحة تتبع المبروك الفار وأخرى منضوية تحت عماد الطرابلسي.