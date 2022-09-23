نورلاند يؤكد للمنفي دعم بلاده للحل السياسي الليبي

العنوان-طرابلس

أكد المبعوث والسفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده لحل سياسي مع تولي عبدالله باتيلي منصبه كمبعوث خاص لأمين عام الأمم المتحدة.

وجاء ذلك خلال لقاء جمعه في نيويورك مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق تغريدة للسفارة الأمريكية عبر تويتر، اليوم الجمعة.

وأكد، نورلاند، أمس الخميس، وجود اهتمام دولي كبير بالملف الليبي على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتحدث نورلاند، في تسجيل مسجل نشره حساب وزارة الخارجية الأمريكية عبر تويتر، إن “الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الشركاء والمجتمع الدبلوماسي والزائرين الليبيين المتواجدين في نيويورك لمحاولة إعادة الزخم للعملية الانتخابية الليبية”.

وقال نورلاند، “لاحظنا اهتماما كبيرا وأفكار جديدة، وندرك في ظل العنف الحالي القائم في ليبيا، فإن جميع الأطراف تدرك أهمية العمل بسرعة للوصول للانتخابات”.

وأضاف أن “هذه العملية تأتي في وقت أعلن فيه الأمين العام عن تعيين مبعوثه الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي”.

وشدد على أن إحدى أهم الرسائل التي تسعى الولايات المتحدة لتأكيدها خلال هذا الأسبوع هي “الدعم الأمريكي القوي لجهود باتيلي من أجل قيادة العملية السياسية والمساعدة في الوساطة بين الليبيين لاتفاق في أسرع وقت يقود لانتخابات ذات مصداقية”.