ليبيا – التقى عميد بلدية طبرق فرج بو الخطابية مع رئيس أركان القوات البحرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء البحار شعيب الصابر.

بيان صحفي صدر عن المجلس البلدي طبرق اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد حضور آمر قاعدة طبرق البحرية المكلف العميد البحار ربيع الشويخ اللقاء الذي شهد بحث موضوع الهجرة غير الشرعية، ودور القوات البحرية في رصد وضبط الكثير من قواربها في المنطقة.

وأضاف البيان: إن النقاش امتد ليشمل تعاون القوات المسلحة في عدد من الحملات الأمنية في داخل مدينة طبرق.

Shares

The post بلدية طبرق تدرس سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر شواطئها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية