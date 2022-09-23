رغم فضح المحاسبة لحكومة الدبيبة… الرعيض يثني على جهودها

الوطن – رصد

وصف عضو مجلس النواب ورئيس غرفة التجارة والصناعة ،محمد الرعيض، حكومة الدبيبة بأنها الحكومة الاولى في ترشيد الانفاق وبناء المشاريع ، بالرغم من تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر وأوضح حجم المال الذي اهدرته الحكومة المنتهية الولاية برئاسية عبدالحميد الدبيبة.

وقال الرعيض: ” تقرير ديوان المحاسبة أوضح ان حكومة الدبيبة تعد الحكومة الاولى التي ساهمت في ترشيد الانفاق وهي اول حكومة تحقق مشروعات كبيرة جدا بمختلف أنحاء البلاد ودفع الكثير من الديون بالرغم من المشاكل والصعوبات”