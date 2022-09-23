عقب شكره تركيا.. أبوسبيحة: يا من تحاولون تشويهي سامحكم الله

رد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، علي أبوسبيحة، على الانتقادات الموجهة إليه عقب توجيهه الشكر إلى تركيا.

وقال أبوسبيحة في تدوينة عبر “فيسبوك”: “كن كالنخيل على الأحقاد مرتفعا يرمى بحجر فيلقى أطيب الثمر”.

وأضاف: “يا من تحاولون تشويهي وتقولون ما لم أقله، لن أقول لكم إلا سامحكم الله، مستهديا بقول أحد العلماء: من يسخر نفسه لخدمة العامة يتبرع بجزء من عرضه لأنه معرض للشتيمة.. الله المستعان” على حد تعبيره.

والتقى أبوسبيحة أمس الخميس السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، في طرابلس، وخلال اللقاء، قال: ”نشكر السفير التركي على دعمه لأعيان الجنوب، ماديًا ولوجستيًا، لإنجاز أعمالهم”.