مالية الحكومة الليبية تُعلن جاهزية نظام الرواتب الموحد

العنوان-طرابلس

أعلن وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، أسامة حماد، جاهزية المقترح النهائي لنظام الرواتب بالجهات العامة الممولة من الخزانة العامة، وإحالته إلى مجلس النواب لعرضه، واعتماده في الجلسات القادمة.

وقال حماد، في مراسلة لرئيس الحكومة، إن إحالة المقترح تمت مع قانون الميزانية العامة لسنة 2022، وذلك عقب مشاورات واجتماعات عديدة من قبل اللجنة المشكلة بالخصوص، والتي ضمت خبراء ومستشارين من اللجنة المالية بمجلس النواب، ومصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية ومجلس التخطيط الوطني.

وتضمنت مراسلات متعلقة بالمقترح، والتي من بينها خطاب رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس النواب بخصوص المقترح، بهدف دراسته واعتماده.

كما تضمنت المراسلات خطاب رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير، لوزير المالية، بشأن نتائج الاجتماعات التي عقدت بالخصوص، والتي راعت في احتساب الراتب أن يكون الأجر مقابل العمل والأداء، وتساوي الرواتب فيما يؤدي من أعمال ومسؤوليات متكافئة.

كما أظهرت المراسلات أن معيار استحقاق الزيادة المقررة بالرواتب وفقا لمستوى الأداء والمخرجات، والتمييز في الوظائف يخضع لمعايير وضوابط جرى تحديدها بدقة، ولا يخل بتوازن رواتب باقي شرائح المجتمع.

وكانت قد دعت هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس لحضور إلى جلسة رسمية يوم الثلاثاء المقبل، في مدينة بنغازي، لمناقشة قانون المرتبات الموحد للعاملين بالدولة وبنود أخرى.