ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن مجلس النواب سيعقد جلسته يوم الثلاثاء القادم.

الزغيد وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام” أشار إلى أن الجلسة ستناقش قانون إنشاء المحكمة الدستورية وقانون الأمن الداخلي وقانون النقابات.

كما لفت إلى أن النواب سيناقشون جدول المرتبات الموحد الذي عرض على مجلس النواب وتم احالته للجنة التخطيط والمالية بالمجلس.

