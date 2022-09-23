المنقوش تجتمع بوزير الخارجية القطري

الوطن / متابعات

اجتمعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع نظيرها القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وجدد وزير الخارجية القطري خلال الاجتماع دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمساعي الهادفة للوصول إلى توافق وطني يفضي إلى إجراء الانتخابات ويحقق المصالحة الوطنية والاستقرار والسلام في البلاد.