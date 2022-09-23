وكالة نوفا للأنباء: إيطاليا تتجه لإعادة تشكيل تواجدها العسكري في ليبيا

العنوان-طرابلس

قالت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء أن مرحلة جديدة من التعاون العسكري الفني يجب أن تبدأ بين ليبيا وإيطاليا في الأسابيع المقبلة، مع انتشار عدد أقل من الرجال في مصراتة مقارنة بالتواجد حتى الآن، مع التركيز على القطاعات التي يتطلبها الجانب الليبي وفي مقدمتها التدريب على وجه الخصوص، وكذلك في المجال الصحي، حسبما ذكرت مصادر ليبية لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن ذلك جاء بعدما أبرز رئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس اللواء محمد الحداد “عمق العلاقات” بين ليبيا وإيطاليا، مشيداً بـ “دور الدولة الإيطالية” في دعم بلاده “في جميع المحافل الدولية”، وفق ما ورد في بيان صحفي نُشر أمس بواسطة المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان بعد اجتماع مع رئيس الأركان الإيطالي الجنرال فرانشيسكو باولو فيليوولو، رئيس العمليات المشتركة لهيئة أركان الدفاع، في طرابلس في 20 سبتمبر، في حضور السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وذكر البيان أن اللقاء تطرق “الى موضوع آليات التعاون العسكري المشترك بين البلدين وخاصة في مجال التدريب”.

في هذا الصدد، قالت مصادر ليبية، في تصريحات لـ”نوفا”، إن الجنرال فيليوولو توجه إلى مصراتة، 200 كيلومتر شرق طرابلس، لإجراء محادثات حول “إعادة تشكيل” الوجود الإيطالي في ثالث أهم مدينة في ليبيا، “في انسجام تام” مع السلطات المحلية.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تبدأ في الأسابيع المقبلة مرحلة جديدة من التعاون الفني، بعدد رجال أقل من المتواجدين حتى الآن، وفي القطاعات التي يطلبها الجانب الليبي، لا سيما في “التدريب” في مختلف المجالات، بما في ذلك تلك الصحية.

واختتمت المصادر بالقول: إن “اجتماع فيليوولو كان مهما جدا، لأنه إشارة واضحة أنه بعد اشتباكات 27 أغسطس، إيطاليا موجودة، لا تغير برامجها وتفتح أمام السلطات الموجودة في طرابلس”.