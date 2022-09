دريجة: الجنوب سيصبح منتج الحبوب الأساسي لليبيا ويساهم في أمنها الغذائي في هذه الحالة

ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي والمدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة أن منظومة النهر الصناعي تعاني من حاجة ماسة للصيانة (خزان أجدابيا كمثال)، لافتًا النظر إلى أن هناك شكوكًا حول مخزون بعض مصادر المياه.

دريجة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نبه إلى أن استنزاف المخزون خاصة في المنطقة الجنوبية الغربي له تأثير سلبي على الحياة في الجنوب.

وأضاف: “الجنوب مرتفع عن الساحل فعندما تنضب مياه الجنوب سيكون صعبًا ومكلفًا نقل المياه إليه”.

دريجة ختم: “نحن في أمس الحاجة للبدء في إنشاء محطات تحلية تستغل الطاقة المتجددة وأيضًا تولد كهرباء، وذلك سيحافظ على مستقبل الحياة في الجنوب ويحافظ على المخزون الجوفي من المياه وينميه”، مشيرًا إلى أن الجنوب سيصبح منتج الحبوب الأساسي لليبيا ويساهم في أمنها الغذائي وأمن حدودها.

