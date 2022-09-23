على هامش اجتماعات الجمعية العامة الأمم المتحدة .. المنقوش تُشارك في اجتماع السياسة الخارجية النسوية

نيويورك 23 سبتمبر 2022 (وال)- شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، في اجتماع رفيع المستوى حول “السياسة الخارجية النسوية” الذي انعقد في البيت الألماني بمدينة نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح الموقع الرسمي لوزارة الخارجية اليوم أن الاجتماع الذي عقد بدعوة من وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، ناقش تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية ؛ خاصة أثناء الأزمات والنزاعات وتمكين جهودها الراميـة إلى حفظ السلام وتحقيق الأمن والعدالة في بلادها، كما بحث الاجتماع كافة القضايا التي تهم المرأة وسُبل تمكين قيادات شبابية واعدة، ودعمها للمشاركة في صنع القرار والعمل السياسي لبناء السلام في وطنها وخارجه.

وأضاف المصدر ذاته الاجتماع حضره وزراء خارجية دول كل من شيلي وليبيريا والمكسيك وهولندا والسويد. (وال)

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