من نيويورك.. المنقوش: نقلنا رسائل واضحة بخصوص التعجيل بالانتخابات

العنوان-نيويورك

قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، إنها نقلت رسائل واضحة بلسان حال ليبيا والليبيين خلال لقاءاتها في نيويورك أساسها التعجيل بالانتخابات وإنهاء تمطيط المراحل الانتقالية.

وقالت المنقوش في تغريدة لها أن الخطاب الدولي إيجابي ويرفض أي عسكرة للصراع، ويدعو لاستيعاب الخلافات وترشيدها، وأكدنا من جهتنا التزامنا بذلك.

وجاءت تعليقات الوزيرة على هامش تواجدها في نيويورك لحضور اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقت نظراءها من لبنان وقطر والجزائر فضلا عن مسؤولين أميركيين.