المنفي وروزماري ديكارلو يبحثان آخر المستجدات السياسية في ليبيا والعقبات التي تُواجه الاستحقاق الانتخابي

نيويورك 23 سبتمبر 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الخميس في نيويورك، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وذكرت مصادر المجلس أن اللقاء تناول المستجدات السياسية في ليبيا على رأسها العقبات التي تُواجه الاستحقاق الانتخابي، بالإضافة إلى آخر التطورات في ملف المصالحة الوطنية، والطرق العملية لدعم عمل المبعوث الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وأكد المنفي خلال اللقاء؛ على أهمية تفعيل المسار الاقتصادي باعتباره جزءًا أصيلا في الحل الشامل لليبيا. (وال)

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