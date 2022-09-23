المنفي يبحث مع رئيس الوزراء المالطي أوجه التعاون بين البلدين

الوطن – متابعات

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا، لبحث اوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات منها، الصحة، والطاقة، والأمن، بالإضافة لمناقشة ملف الطاقة والأزمة التي يعاني منها العالم جراء الأزمة الأوكرانية الروسية.

وتطرق اللقاء، لمناقشة إمكانية العمل على وجود لجان مشتركة من قبل السلطات التنفيذية لإدارة الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء المالطي، عن رغبته للعمل على فتح خط بحري وجوي مباشر بين ليبيا ومالطا، وعودة الشركات المالطية للاستثمار في ليبيا، مؤكداً دعم مالطا للاستقرار في ليبيا للوصول إلى الانتخابات.