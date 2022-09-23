امطير: نجلاء المنقوش وزيرة فاسدة لا تمثلنا نحن معشر النساء

اتهمت آمنة امطير عضو مجلس الدولة الاستشاري، نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالفساد، بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة بالعديد من الملاحظات ذات الصلة بالإنفاق.

كتبت على فيسبوك بصورة المنقوش: “عارفين شن معنى 26000 ستة وعشرين ألف دولار تجميل فقط، وهناك حالات حروق للأطفال، وأورام أطفال، وفشل كلوي أطفال لم يجدوا بابا يفتح لهم، وهناك من مازال يبندر لهذه الحكومة الفاسدة.. ملاحظة المرأة الفاسدة ماليا لا تمثلنا نحن معشر النساء ولا يجب أن تحسب علينا” على حد تعبيرها.