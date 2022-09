ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس في نيويورك، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الدفع قدمّا بالعلاقة بين البلدين على كافة الأصعدة، وعلى رأسها الجانبان الاقتصادي والثقافي.

