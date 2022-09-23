الجبوع: ديوان المحاسبة أحال المخالفات للنائب العام ومكتب الرقابة الإدارية

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قال مدير إدارة الرقابة على القطاع الخدمي بديوان المحاسبة، عبد الباسط الجبوع، إنّ تقرير ديوان المحاسبة هو عبارة عن خلاصة لعمل ديوان المحاسبة وإنّ الديوان يُحيل إلى مكتب النائب العامّ كلّ المخالفات الجنائية، أو إلى مكتب الرقابة الإدارية في حال كانت المخالفات رقابية.

وأشار الجبوع، إلى أنّ الديوان غير مسؤول عن المرحلة القضائية التي يمرّ بها المتّهمون بالفساد، وأنّ وظيفته تتمثّل بإصدار التقارير وإحالتها للجهات المختصة، مشيرًا إلى أنّ الديوان أوعز للنائب العام بسجن ثلاثة وزراء خلال هذا العام، لكنّه أشار إلى أنّ خروجهم من السجن “ليس من اختصاص ديوان المحاسبة” وفق قوله.